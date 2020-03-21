SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Spor
Türkiye Spor Yazarları Derneği, voleybol, Spor

Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, Şubat ayında voleybol'un yıldızlarını belirledi.

21.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, Şubat ayında voleybol'un yıldızlarını belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler voleybol takımları, oyuncuları ve antrenörleri yer alırken, geçtiğimiz aya göre haber sayılarında büyük düşüş yaşandığı da gözlendi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs spor camiasını da etkiledi. CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini talep etti. Şubat ayı boyunca medyada 4 bin 472 habere yansıyan sarı-lacivertli takım en çok konuşulan voleybol takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertli takımı sırası ile 3 bin 247 haber ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve 2 bin 855 haber ile Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı takip etti.

VOLEYBOLSEVERLER İLE BİR ARAYA GELDİLER

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde gurur verici bir başarıya imza atarak olimpiyat vizesi alan Milli Takımın kaptanı Eda Erdem ve Hande Baladın, Ataşehir'de gerçekleştirilen söyleşide voleybol severlerle bir araya geldi. Hollanda'da yapılan olimpiyat elemelerinde yaşadıklarını, spora başlayış hikayelerini, gelecekteki planlarını ve sürdürülebilir başarının nedenlerini voleybol severler ile paylaşan Eda Erdem ve Hande Baladın, Şubat ayında medyanın en çok konuşulan voleybol oyuncusu olarak adını listeye yazdırdı.

Ocak ayında 2 bin 463 haber ile medya zirvesinde olan Eda Erdem, Şubat ayında ise toplam 510 haberde yer alarak medya yansımalarındaki düşüşü gözler önüne serdi. MTM'nin raporuna göre, Ocak ayında bin 767 haberde yer alan Hande Baladın ise Şubat ayında toplam 297 haberde yer aldı. Haber sayılarındaki düşüş sebebinde ise koronavirüsün de etkisi olup olmadığı merak konusu oldu.

GUİDETTİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın Teknik Direktörü Guidetti, takımlarına kazandırmaya devam etti. Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi'nde Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıkaran başarılı çalıştırıcı, voleybol severlerden destek istemeyi de unutmadı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre, ay boyunca medyada 631 habere yansıyan Guidetti, Şubat ayını da yıldız çalıştırıcı olarak kapattı. Guidettiyi sırası ile başarılı antrenörlerden 197 haber ile Fazıl Demirci ve 111 haber ile Marco Aurelio Motta takip etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe'den şok açıklama: Koronavirüs belirtisi tespit edildi Spor
Fenerbahçe'den şok açıklama: Koronavirüs belirtisi tespit edildi
Bu halini unutun! İşte Boateng'in yeni imajı Spor
Bu halini unutun! İşte Boateng'in yeni imajı
Arda Turan'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri Spor
Arda Turan'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde Spor
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti Spor
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı Spor
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
İrina Moroziuk'un 'Evde kal' paylaşımı olay oldu
İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Tom Hanks James Bond Ender Saraç
Spor Falcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:55:20. #1.15#
title