Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini 25-21, 25-22 ve 26-24 kazandı.

Türk Hava Yolları, gruptaki ikinci maçını 8 Aralık'ta Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile oynayacak.

Guardiola'nın öğrencileri, Messi'yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Guardiola'nın öğrencileri, Messi'yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

 Haller, Beşiktaş maçıyla tarihe geçti! Ajax'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 5 maçında 9 gol attı

Haller, Beşiktaş maçıyla tarihe geçti! Ajax'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 5 maçında 9 gol attı

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title