Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 mağlup oldu.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip, Novara kentindeki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini 25-21, 25-22 ve 26-24 kazandı.
Türk Hava Yolları, gruptaki ikinci maçını 8 Aralık'ta Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile oynayacak.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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