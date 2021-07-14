Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-17, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunda daha önce Polonya ve Çekya'yı yenip, Rusya'ya kaybeden ay-yıldızlı ekip, beşinci maçını ise 15 Temmuz Perşembe günü TSİ 16.00'da Belçika ile oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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