Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: VakıfbankHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet TopalVakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu,...

Salon: Vakıfbank

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak)

Setler: 25-22, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (26, 22, 26)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Öte yandan VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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