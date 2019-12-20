Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: SorgunHakemler: Erol Akbulut, Gürhan GülSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya)Spor Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi,...

20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:04
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Sorgun

Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur )

Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Nascimento, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 23-25, 25-20, 25-23, 16-25, 15-11

Süre: 135 dakika (28, 29, 30, 26, 22)

Voleybolda AXA Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Aralık Salı günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler