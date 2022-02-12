Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA, Ekber Türkoğlu - Spor
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Salon: Ali YücelHakemler: Tucay Kandemir, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Rıfat Kantarcıoğlu, )Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Yiğit Yıldız,...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Ali Yücel
Hakemler: Tucay Kandemir, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Rıfat Kantarcıoğlu, )
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken, İlker Esin, Kadir Cin, Mehmet Almaz)
Setler: 25-18, 25-18, 22-25, 25-15
Süre: 118 dakika (26, 28, 34, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1yendi.