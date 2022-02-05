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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Arif Yavuz - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Hakkı Demiralay, Zafer ÖzmenAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)Spor Toto: Mert Matiç,...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)

Spor Toto: Mert Matiç, Tennefos, Morteza, Çağatay Durmaz, Paul, Baturalp Burak Güngör, (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 27-29

Süre: 124 dakika (26, 28, 32, 38)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

AA / Arif Yavuz - Spor

Spor Toto, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Haber

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