Bingöl Solhanspor: 3-1

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

AXA Sigorta Efeler Ligi 16'ncı hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-21, 22-25, 25-14 ve 25-19 sonuçlandı.