Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor

Salon: SorgunHakemler: Yavuz Akdemir, Eser TürkoğluSorgun Belediyespor: Murathan Kısal, Danilov, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Poluian (Deniz İvgen, Hakan Polat)Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Rıfat Kantarcıoğlu (Semih...

TOKAT (AA) - Salon: Sorgun

Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu

Sorgun Belediyespor: Murathan Kısal, Danilov, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Poluian (Deniz İvgen, Hakan Polat)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Rıfat Kantarcıoğlu (Semih Çelik, Kaan Bülbül, Hacı Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı)

Setler: 25-22, 25-20, 25-20

Süre: 84 dakika (30, 27, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta maçında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri

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