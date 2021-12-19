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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor

Salon: SorgunHakemler: Gürhan Gül, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Furkan Gök, Can Erenhan, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis)Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mejias, Mehmet...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Sorgun

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Furkan Gök, Can Erenhan, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mejias, Mehmet Almaz, Enaboifo, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Kadir Cin, Mbativou (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Yiğit Yıldız, Yusuf Eken, Umut Durur, İlker Esin)

Setler: 25-23, 19-25, 25-21, 14-25 15-10

Süre: 137 dakika (32, 29, 31, 25, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-2 yendi.

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri

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