Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerSpor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk (Muhammed Aray, Baturaalp Burak Güngör, Kemal Kayhan Ramazan Serkan Kılıç)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Dautefendic,...
BİNGÖL (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk (Muhammed Aray, Baturaalp Burak Güngör, Kemal Kayhan Ramazan Serkan Kılıç )
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Dautefendic, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç (Turgay Doğan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)
Setler: 27-25, 25-16, 25-17
Süre: 85 dakika (33, 24, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri