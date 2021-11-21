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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerSpor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk (Muhammed Aray, Baturaalp Burak Güngör, Kemal Kayhan Ramazan Serkan Kılıç)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Dautefendic,...

BİNGÖL (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk (Muhammed Aray, Baturaalp Burak Güngör, Kemal Kayhan Ramazan Serkan Kılıç )

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Dautefendic, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç (Turgay Doğan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)

Setler: 27-25, 25-16, 25-17

Süre: 85 dakika (33, 24, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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