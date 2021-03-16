Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda etti
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda etti

16.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:00
Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda etti

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arda Bostan, Gazmend Husaj, Uğur Kılıç, Amir Ghafour, Alisson de Melo (Çağatay Durmuş-Esat Dalgıç [L], Berkan Eryüz, Boğaçan Zambak)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Saxton Vargas, Nicholas Hoag,...

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arda Bostan, Gazmend Husaj, Uğur Kılıç, Amir Ghafour, Alisson de Melo (Çağatay Durmuş-Esat Dalgıç [L], Berkan Eryüz, Boğaçan Zambak)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Saxton Vargas, Nicholas Hoag, Emre Batur, Salvador Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak-Ahmet Karataş [L], Kelvin Nwachukwu, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)SETLER: 20-25, 23-25, 19-25SÜRE: 86 Dakika (27, 31, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 20-25, 23-25 ve 19-25'lik setler sonunda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligden düştü.Mücadele her iki takımın da skorer isimlerinin üst üste bulduğu sayılarla hızlı başladı. Çaprazda Hoag ve Hidalgo, orta hücumlarda da Vigrass'tan katkı alan İstanbul ekibi, teknik molaya 11-12 önde girdi. Setin devamında Uğur Kılınç'ın blok performansıyla bir ivme yakalayan Bursa temsilcisi, 16-15 öne geçti. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti Fenerbahçe HDI Sigorta, Hidalgo'nun sayılarıyla 20-25 kazandı.İkinci sete daha iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Alisson ve Gazmend Husaj'ın performansıyla 7-3'ü yakaladı. Devamında skoru 10-6'ya taşıyan rakibini, Metin Toy ve Hidalgo'yla durduran Sarı lacivertli ekip, 3-0'lık seri sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Teknik molaya 12-10'la önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor olsa da mola dönüşünde daha üretken olan Fenerbahçe HDI Sigorta, skora denge getirdi: 12-12. Karşılıklı serilerin yakalandığı setin devamında her iki takım da skor avantajını koruma adına hamleler yaptı. Sette son bölüme denk bir skorla girilse de burayı daha iyi oynayan Fenerbahçe HDI Sigorta, 23-25'le kazanan taraf oldu.Karşılaşmanın üçüncü setinde teknik molaya 9-12'yle önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, setin devamında da üstünlüğünü koruyarak sonuca gitti ve seti 19-25; maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, lige veda etti.


- Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda etti
Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda etti
Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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