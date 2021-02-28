Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

28.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:06
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erkan SarıSpor Toto: Gelinski, Bruno, İbrahim Emet, de Souza, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira, Kadir Cin)Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Spor Toto: Gelinski, Bruno, İbrahim Emet, de Souza, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira, Kadir Cin)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Setler: 24-26, 20-25, 25-27

Süre: 91 dakika (29, 29, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 20:06:34. #1.16#
title