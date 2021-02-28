Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erkan SarıSpor Toto: Gelinski, Bruno, İbrahim Emet, de Souza, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira, Kadir Cin)Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
Spor Toto: Gelinski, Bruno, İbrahim Emet, de Souza, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira, Kadir Cin)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
Setler: 24-26, 20-25, 25-27
Süre: 91 dakika (29, 29, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur