İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0
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İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0

25.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:59
İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0

SALON: İnegölHAKEMLER: Ali İhsan Gözü, Serap KulaİNEGÖL BELEDİYESPOR: Berkun Üstündağ, Bahov, Ahmet Arslan, Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Can Büyükgöz, Abdulsamet Sineren, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Almaz, Emirhan Ulutaş)ARHAVİ VOLEYBOL: Fahri Saraç, Anıl...

SALON:  İnegöl

HAKEMLER: Ali İhsan Gözü, Serap Kula

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Berkun Üstündağ, Bahov, Ahmet Arslan, Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş,  (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Can Büyükgöz, Abdulsamet Sineren, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Almaz, Emirhan Ulutaş)ARHAVİ VOLEYBOL:  Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)SETLER: 25-20, 25-23, 25-16

SÜRE: 70 dakika (21, 26, 23)

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, 19'uncu hafta erteleme maçında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.


- İnegölbursa
İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0
İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0
İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0
İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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