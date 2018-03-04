Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu'nda, Bigadiç Belediyespor, Bornova Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup etti.

Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 25-17, 25-19 ve 25-21'lik setlerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi.

Efeler Ligi'ne yükselebilmek için play-off grubuna kaldıklarını belirten Avcu, şunları kaydetti:

"Sivas'ta oynanacak yarı finallerde Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biz olacağız. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek, Bigadiç'i ve Balıkesir'i Sivas'ta da en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bigadiç olarak tek hedefimiz, yarı final play-offlarından da çıkıp Efeler Ligi'ne yükselmek. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Biz hem iyi bir takımız, hem de büyük bir aileyiz."