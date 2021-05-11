Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına Levent Gemici getirildi
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Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına Levent Gemici getirildi

Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına Levent Gemici getirildi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Ekonomi

Vodafone Türkiye'de 2010'dan bu yana görev yapan Levent Gemici, şirketin Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Vodafone Türkiye'de 2010'dan bu yana görev yapan Levent Gemici, şirketin Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, "2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma" hedefi doğrultusunda iş yapış şekillerini güçlendirmeye ve organizasyon yapısını güncellemeye devam ediyor.

Büyüme odaklı stratejik planları ve ortaklıkları koordine etmek ve toptan satış ticaretinin büyümesini sürdürmek amacıyla Toptan Satış, Strateji ve İş Geliştirme ekiplerini tek çatıda birleştiren Vodafone Türkiye'nin bu yönde oluşturulan yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 1 Mayıs 2021 itibarıyla Levent Gemici atandı.

1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gemici, ardından Paris-Dauphine Üniversitesi'nde master programını tamamladı. Kariyerine yurt dışında Lafarge Group Global Strateji ekibinde başlayan Gemici, 2001'de Türkiye'de telekom sektörüne katıldı ve finansal planlama, pazarlama, regülasyon ve satış ekiplerinde yöneticilik görevleri üstlendi.

Levent Gemici, 2010'da Vodafone Türkiye ailesine katılırken, ardından Kurumsal İş Biriminde mobil ve sabit ürün yönetimi, fiyatlama ve müşteri değer yönetimi ekiplerine liderlik etti. Gemici, Eylül 2017'de Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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