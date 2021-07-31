Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Mauricio Lemos, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremedi. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında iki futbolcuya da şans veren Portekizli teknik adam, beklediği verimi alamadı. Pereira'nın kamp sonunda yönetime rapor sunacağı ve bu isimlerin takımdan ayrılmasını talep edeceği ifade edildi.