Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Mauricio Lemos, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremedi. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında iki futbolcuya da şans veren Portekizli teknik adam, beklediği verimi alamadı. Pereira'nın kamp sonunda yönetime rapor sunacağı ve bu isimlerin takımdan ayrılmasını talep edeceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kalabalık kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği isimler netlik kazanmaya başladı.
FENERBAHÇE YABANCI FUTBOLCU SAYISINI 14'E DÜŞÜRECEK
Takvim gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira'nın kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ileteceği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimlerin ortaya çıktığı ifade edildi. TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek. Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen ilk isimler Nabil Dirar ve Mauricio Lemos olacak.