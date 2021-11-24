Vitor Pereira: Kafamızda 3 puan almak var

"Son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontratak fırsatları vermemeliyiz"

"Önemli olan istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz"

Pelkas: Alınacak galibiyet tur atlamak için çok büyük bir fırsat olacak

Mustafa AKIN/ Pire (YUNANİSTAN), - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak" dedi.

Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin kendilerine büyük bir moral olduğunu söyleyen Pelkas, "Şu anda iyi bir moddayız. Bu derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Fenerbahçe yarıştığı tüm turnuvalarda ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklanalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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