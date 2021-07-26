Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye Almanya'da küme düştüğü sistemi ezberletiyor
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Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye Almanya'da küme düştüğü sistemi ezberletiyor

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Sarı-Lacivertliler'in hocası Pereira; Porto, Olympiakos ve F.Bahçe'de çalıştığı ilk dönemde daha önce denemediği bir sistemi takımına ezberletmeye çalışıyor. Kanarya'dan kovulma sebepleri arasında yer alan 3'lü savunma ile Vitor Pereira 1860 Münih'te küme düşmüştü. 20 maçta 6 galibiyet alan Pereira, Çin'de de 3'lü savunmayla başlamış ama ısrarcı olmamıştı. Pereira'nın çok üstünde durmadığı bu sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon 3-4-2-1 oynatmayı planlayan Vitor Pereira'nın bu sistemle daha önce başarısız olduğu ortaya çıktı. Fotospor'un aktardığı habere göre Portekizli hoca, büyük takımlarda bu sistem üzerinde daha önce hiç ısrarcı olmamıştı. İdeal formasyonu 4-3-3 olan Pereira, Fenerbahçe'de, Olympiakos ve Çin'de de bu sistemle takımlarını sahaya sürdü.

5 OYUNCUYA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Pereira'nın defansif yönü güçlü kanat beki ile iki tane de skora katkı verecek kanat forveti istediği iddia edildi. Ayrıca bir tane de merkez santrfor ihtiyacı olduğunu belirtti. Ancak Koç, eldeki bütçeye göre Pereira'nın istediği politikayı uygulayamayacaklarını iletti.

HİÇ OYNATMADI

Vitor Pereira, Porto'dan 92, Olympiakos'ta ise 22 maçta hiç 3'lü savunma demedi. Ahli'de 33 maçın sadece birinde Ettifaq'a karşı bu sistemi seçti ve 2-0 kaybetti.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye Almanya'da küme düştüğü sistemi ezberletiyor

AYNI SEVDA SONU OLMUŞTU

Pereira'yı Fenerbahçe'den 3'lü savunma oynatma isteği kovulma sebebi olmuştu. Monaco'ya karşı 3'lü savunmanın 5'liye dönen sistemini uygulayınca Aziz Yıldırım devreye girip görevine son verdi.

20 MAÇTA 6 GALİBİYET

1860 Münih'te 20 karşılaşmada 3'lü savunma oynattı. Takım o sezon üçüncü lige düştü. 3-4-3 sistemi ile sahaya çıktığı 20 maçta 6 galibiyet alabildi.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye Almanya'da küme düştüğü sistemi ezberletiyor

ÇİN'DE 37 MAÇ

Pereira, Çinde Shangai takımındaki 117 maçıta 37 kez 3'lü sistemlerle oynadı.

Çin'de 3'lü savunmayla oynadığı maç sayısı:

3-4-310 maç

3-4-1-2 9 maç.

3-5-28 maç

3-1-4-2 6 maç

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye Almanya'da küme düştüğü sistemi ezberletiyor
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