Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt: Ben hala inanıyorum

4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Portekizli hoca, istifa etmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

"AYNI HIRSLA DEVAM EDİYORUM"

Vitor Pereira, "Hayır! Ben hala inanıyorum. Çok maç var, rakipler de kaybedecek. Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu" dedi.

"BUNLAR HAYAL KIRIKLIĞINDAN DOLAYI"

Taraftarın tepkisi üzerine gelen soruya Pereira, "Harika bir taraftarımız var. Buraya dönme kararı verirken taraftarın çok önemli bir etkisi oldu. Zaman zaman tepkiler olabiliyor. Bunlar hayal kırıklığından dolayı. Onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu" cevabını verdi.

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