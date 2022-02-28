Viranşehir Belediyespor zirve takibini sürdürdü

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - BAL liginde şampiyonluk mücadelesi eden Viranşehir Belediyespor, Malatya temsilcisi Darendespor'u 5-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grubun güçlü ekiplerinden Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Darendespor'u konuk etti. Yeni ilçe stadında oynanan maçı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan Viranşehir Belediyespor, taraftar desteğini de arkasına alarak maça hızlı başladı.

Viranşehir Belediyespor karşılaşmanın ilk yarısını 7. dakikada Mehmet Bozan,22. dakikada İbrahim Kısak ve 38. dakikada Sercan Tunç'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci devresinde de üstün oynan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 49. dakikasında Sercan Tunç'un attığı golle 4-0 öne geçti.

Müsabakanın 85.dakikasında konuk ekip Darendespor, bulduğu golle farkı 3'e indirdi. Maçın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip Viranşehir Belediyespor'dan sahneye çıkan Abdullah Berat Demir, farkı 4'e çıkararak maçın skorunu tayin etti.

Maçın ardından futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alınan galibiyetle zirve takibine devam ettiklerini söyledi. Lider Arguvan Belediyespor'un puan kaybettiği haftada galip gelmelerinin çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Başkan Ekinci, ligde kalan maçları kazanıp, şampiyon olmak istediklerini kaydetti. Kalan maçlarda takımına başarılar dileyen Ekinci, 'O sene bu Sene' sloganı ile yıllardır özlemini çektikleri 3.lige geri dönmek için tüm imkanları seferber ettiklerini ve etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış'ta alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Geçen hafta şansızlık sonucu alınan mağlubiyeti Darendespor maçını kazanarak telafi ettiklerini söyleyen Başkan Karakış, rakipleri Arguvan'ın da puan kaybetmesiyle birlikte zirveye tekrar ortak olduklarını söyledi. Lig sonunda kadar takibi sürdüreceklerini belirten Karakış, kalan maçları kazanıp, liderin puan kaybetmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Serhat Gümüştaş ise, alınan 3 puan ve güzel oyundan dolayı futbolcularını tebrik ederek, galibiyeti takıma büyük destek veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve taraftarlara armağan etti. - ŞANLIURFA