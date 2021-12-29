VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.035 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.050,25 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.035 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 2.038 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskıladığını bildirdi.

Vade sonuna yaklaşılması sebebiyle endeks ve pay vadeli işlem kontratlarında oynaklığın yüksek olabileceğini kaydeden analistler, BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontratta açık pozisyon sayısının yaklaşık 154 bin olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası metninin, yurt dışında ise ABD'de toptan ve perakende stoklar ile bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.100 puanın direnç, 1.990 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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