VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.548 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.548 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 1.541 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.548,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.552,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.547,25 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, Fed'in dünkü karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirildiğini ifade ederek, bu durumun küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı seyri beraberinde getirdiğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.585 ve 1.591 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.
ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Emel Sayın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 09:50:12. #1.16#

title