VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

30.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.629,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.629,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.628,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 1.629,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,4 üzerinde 1.640,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kar satışlarıyla 1.630,25 seviyesine indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasına karşın mutasyon riskinin ve üretilen aşıların mutasyon üzerindeki etkilerinin belirsizliğini sürdürdüğünü, söz konusu durumun piyasalarda yukarı yönlü hareketleri sınırladığını söyledi.

Aralık vadeli endeks kontratının yarın son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon kapatma işlemleri nedeniyle sert hareketlerin yaşanabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 seviyesinin direnç, 1.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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