Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta?
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Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta?

20.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:44
Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta?

LaLiga 10. hafta maçlarında karşı karşıya gelecek olan Villarreal ile Real Madrid maçı hakkındaki detayları sizler için derledik. Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta? Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı hangi gün? Villarreal Real Madrid maçı nerede oynanacak?

İspanya La Liga'da üst üste 6 maçtır kaybetmeyen Villarreal evinde, Real Madrid'i konuk edecek. LaLiga'da 10. haftada Villarreal ile karşılaşacak olan Real Madrid, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

VILLARREAL MAÇ DETAYLARI

Villarreal, Unai Emery yönetiminde sezona çok iyi başladı. 9 hafta sonunda sadece Barcelona karşısında mağlup olan Villarreal, topladığı 18 puan ile 2. Sırada yer alıyor. Lider Real Sociedad'ın sadece 2 puan gerisindeler. Milli maç arasından önceki hafta Getafe deplasmanında 3-1 kazanan Villarreal'de moraller yerinde. Öte yandan La Liga'da üst üste 6 maçtır kaybetmediklerini de belirtelim.

Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta?

REAL MADRID MAÇ DETAYLARI

Real Madrid adına sezon pek iyi başlamadı. La Liga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar aldılar. Milli maç arasından önceki hafta konuk oldukları Valencia deplasmanında sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Zidane'ın öğrencileri bu sezon La Liga'da 2. Mağlubiyetini yaşadı. Valencia mağlubiyeti ile 4. Sıraya gerileyen Real Madrid, lider Real Sociedad'ın 4 puan gerisine düştü.

VILLARREAL REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN?

Villarreal-Real Madrid Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

VILLARREAL REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal-Real Madrid Maçı 18:15'de başlayacak.

VILLARREAL REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal ile Real Madrid arasındaki İspanya La LigaMaçı Ceramica Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.

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