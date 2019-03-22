Video | Türkiye'nin İlk Deniz Biyoloji Müzesi Antalya'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Türkiye'nin ilk Deniz Biyoloji Müzesi Antalya'da ziyaretçilerini ağırlıyor. 2014'te açılan müze, koleksiyonunda yaklaşık 500 deniz canlısı barındırıyor. Türlerden çoğu Türkiye denizlerinden alındı. Müzede, 9 tür köpekbalığı, 150 kemikli balık türü, sünger, mercan, karides, ıstakoz ve yengeç, kabuklu deniz hayvanları, ahtapotlar, kalamarlar, mürekkep balıkları, denizyıldızları, deniz kestaneleri yer alıyor. Müze'de yer alan türler, Dr. Elif Özgür Özbek öncülüğünde yürütülen 15 yıllık bir bilimsel projenin neticesinde toplandı. Sanatçı Ayhan Doğan tarafından tasarlanan müze binası batık bir korsan gemisini andırıyor. Yetkililer, koruma altında bulunan deniz canlılarıyla ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyor. Antalya Deniz Biyoloji Müzesi, Selçuk Mh., İskele Cd., Muratpaşa/Antalya adresinde yeni ziyaretçilerini bekliyor.