(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesini değerlendirdi
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(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesini değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Ekonomi

-"Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesinin gösterildiği video- grafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projesi Kanal İstanbul'un, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri...

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-"Türkiye'nin stratejik hamlesi" Kanal İstanbul projesinin gösterildiği video- grafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projesi Kanal İstanbul'un, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri haline getireceğini belirterek, ihale hazırlıkları devam eden projeye çok yakın bir zamanda başlayacaklarını söyledi.

(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' Kanal İstanbul projesini değerlendirdi
(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' Kanal İstanbul projesini değerlendirdi
(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' Kanal İstanbul projesini değerlendirdi
(VİDEO-GRAFİK) Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' Kanal İstanbul projesini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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