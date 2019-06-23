Video | Akdeniz'de insan kaçakçılığı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Akdeniz’de yaptığı operasyonda kaçak göçmen taşıyan 7 kişiyi yakaladı. Balıkçı teknesinde yakalanan ve gözaltına alınan altı Mısırlı ve bir Tunuslu hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı
İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Akdeniz'de yaptığı operasyonda kaçak göçmen taşıyan 7 kişiyi yakaladı. Balıkçı teknesinde yakalanan ve gözaltına alınan altı Mısırlı ve bir Tunuslu hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.
Perşembe günü Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex tarafından tespit edilen tekneden küçük bir gemiye geçen yaklaşık 80 göçmen İtalya sahillerine doğru giderken görüntülendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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