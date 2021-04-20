Vida'nın pozisyonuna penaltı kararı vermeyen Fırat Aydınus ve VAR'daki hakemler, tartışma konusu oldu

Mücadelenin 21'inci dakikasında Sivaslı Ahmet'in ceza sahası içine yaptığı ortada top Domagoj Vida'nın eline geldi. Top eline doğru gelirken kolunu gizleyen Vida'nın hareketine hakem Fırat Aydınus penaltı vermedi, VAR'dan da aksi bir görüş çıkmadı. Sosyal medyada bu karar çok tartışıldı.