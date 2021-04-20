Vida'nın pozisyonuna penaltı kararı vermeyen Fırat Aydınus ve VAR'daki hakemler, tartışma konusu oldu
Mücadelenin 21'inci dakikasında Sivaslı Ahmet'in ceza sahası içine yaptığı ortada top Domagoj Vida'nın eline geldi. Top eline doğru gelirken kolunu gizleyen Vida'nın hareketine hakem Fırat Aydınus penaltı vermedi, VAR'dan da aksi bir görüş çıkmadı. Sosyal medyada bu karar çok tartışıldı.
Sivas-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında Vida'nın içinde olduğu pozisyon çok konuşuldu. Sivasspor'dan Ahmet'in 21'inci dakikada ceza sahası içine gönderdiği topa eliyle müdahale eden Hırvat savunmacı Vida'nın pozisyonu penaltı olarak değerlendirilmedi. Hakem Fırat Aydınus burada VAR'a danıştı, penaltı kararı çıkmadı.
"ÇOK ELEŞTİRİLECEK"
Birçok spor yorumcusu ve taraftar, Vida'nın pozisyonunun çok eleştirileceğini belirtti. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar pozisyona penaltı çalmayan Fırat Aydınus'u topa tuttu.