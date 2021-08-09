Yılın Başarılı Ekibi Ödülü Vestel'e verildi
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Yılın Başarılı Ekibi Ödülü Vestel'e verildi

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü Vestel'e verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından verilen Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından verilen Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu. 7 markadan 10 ekibin yarıştığı Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri kapsamında altın ödülü Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekipleri paylaştı. Gümüş ödülü de şirketin Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Elektronik ekipleri paylaşırken, bronz ödülün sahibi ise Vestel Beyaz Eşya oldu. Şirket, 'Kalder Yılın Başarılı Ekibi Ödülü' kategorisinde 2 altın 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere beş ödülün sahibi oldu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'nin bu yıl 21. kez düzenlediği Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü kapsamında verilen altın, gümüş ve bronz ödül Vestel ekiplerinin oldu. Şirketin Müşteri Hizmetleri E-Ticaret Backoffice ekibinin e-ticaret satış sonrasında kullanıcı deneyimini iyileştirme, sipariş takip ve 24 saatte teslim uygulamasının süreç ve sistemlere entegre edilmesini amaçlayan Online Müşteri Deneyimi projesi ve Vestel Beyaz Eşya'nın Ankastre Fırınlarda Sıcak Hava Kalkanı Teknolojisi Projesi altın ödülün sahibi oldu. Ödül kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri'nin "Çalışan Deneyimi Projesi" ile Vestel Elektronik PCBA Kalite Güvence ekibi tarafından geliştirilmiş olan "Üretim ve Kalite Yönetim Modülü" projeleri ise gümüş ödüle layık görüldü. Müşteri Hizmetleri Reenkarnasyon ekibinin geliştirdiği "Çalışan Deneyimi Projesi" çalışan deneyimini iyileştirme, çalışanlar için aidiyet, performans ve motivasyonunu artıran uygulamalarıyla rakiplerinin önüne geçti. "Üretim ve Kalite Yönetim Modülü" projesi ise elektronik kart üretim faaliyetlerinde birbiriyle konuşan süreç ve ekipmanların oluşturulması, istasyon bazlı stok takibi ve risk analizinin yapılması, kalite güvence faaliyetlerinin dijitalleştirilme ve mobilizasyonuyla hata oranlarının sıfırlanması hedefine başarıyla ulaşarak şirkete ikinci gümüş ödülü kazandırdı. Ödül kapsamında Vestel Beyaz Eşya'nın Yeni Nesil Panel Kondanserli EKONF Buzdolabı Projesi ise bronz ödülün sahibi oldu.

Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri kapsamında 7 markadan 10 ekibin yarıştığı Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri kapsamında şirketin Beyaz Eşya ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekipleri 2 altın, Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Elektronik ekipleri 2 gümüş ve Beyaz Eşya bronz ödül alarak toplamda 5 ödül şirket ekiplerinin oldu. Şirket, ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin yanı sıra müşterilerinin ve çalışanlarının daha iyi deneyim yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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