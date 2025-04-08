Vestel CEO'su neden görevinden ayrılıyor? Yeni Vestel CEO'su kim olacak?

Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana görev yapan Ergün Güler, görevinden resmen ayrılıyor. Peki, Vestel CEO'suneden görevinden ayrılıyor? Ergün Güler kimdir?

VESTEL CEO'SUNEDEN GÖREVİNDEN AYRILIYOR?

Ramazan ayı ile ilgili olarak yaptığı paylaşımla gündeme gelen Vestel CEO'su Ergün Güler resmen görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Ergün Güler'in 9 Nisan 2025 tarihi itibarı ile görevinden ayrılacağı belirtildi.

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar Ömer Yüngül devam ettirecek.

Vestel'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır.

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir."

ERGÜN GÜLER KİMDİR?

Ergün Güler, 1974 yılında Berlin'de doğmuş, aslen İzmirli bir iş insanı. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Güler, yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde MBA yaparak tamamladı. Kariyerine 1999 yılında Vestel'de Finans Uzmanı olarak başlayan Güler, 2006-2012 yılları arasında Mali İşler ve Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2023 yılları arasında ise Vestel Ticaret AŞ'de Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. 1 Eylül 2023'te Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı (CEO) pozisyonuna atandı. Güler, İngilizce ve Almanca bilen, teknoloji ve inovasyon odaklı bir yönetici olarak tanınıyor.