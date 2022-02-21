Vergi Haftası etkinliklerinde toplumsal mekanlara öncelik

ANKARA (AA) - Bu yıl 33'üncüsü kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri başlarken gözler özellikle alışveriş merkezlerinden (AVM) statlara, üniversitelerden okullara kadar toplumsal mekanlarda verilecek mesajlara odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi bilincini geliştirmek adına her yıl şubat ayının son haftasında Vergi Haftası'nı kutluyor. Bu yıl 33'üncü kez gerçekleştirilen hafta kapsamındaki etkinlikler bugün başladı. Vergi Haftası kapsamında, bu konuda çocuklarda ve genç nesillerde bilinç oluşturulması, mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması ve aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Vergi mükelleflerinin kendi rızalarıyla yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri şeklinde tanımlanan "vergiye gönüllü uyum", sosyo-psikolojik nedenlerden kültürel sebeplere, gelir düzeyinden eğitim düzeyine, yasal mevzuattan vergi idaresinin örgüt yapısına kadar pek çok faktöre bağlı bulunuyor. Bu nedenle söz konusu alanlarda yapılan çalışmalara büyük önem veriliyor.

Vergi Haftası kapsamında Ankara'da da pek çok etkinlik peyderpey gerçekleştirilecek. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün başlayan ve 27 Şubat'a kadar sürecek, daha sonraya da yansıyacak etkinliklerde toplumsal mekanlara öncelik verildi.

AVM'lerde "beyanname kabul masaları" hizmet verecek

Başkanlık tarafından bu hafta il gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenlerine ziyarette bulunularak, teşekkür belgeleri takdim edilecek.

Ankara'da yer alan Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Ankara Yeminli Müşavirler Odası, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği gibi mesleki kuruluşlarına ziyaretler planlandı.

GİB'in ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla "gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradı" elde eden mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin beyan dönemi olan mart ayı boyunca Ankara'da mükelleflerin yoğun bulunduğu alışveriş merkezlerinde "beyanname kabul masaları" hizmet verecek.

Beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, gönüllü uyum seviyesi yüksek ancak vergi rekortmeni olmayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ziyaret edilecek.

"Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanları Resim Sergisi" açılacak

İlköğretim çağında yer alan çocuklara vergi bilincini aşılamak ve geliştirmek amacıyla ilkokulların ziyaret edilerek "Vergi Bilinci" konulu tiyatro gösterisi, ortaöğretim çağında yer alan gençlere de aynı konulu slayt gösterisi izletilmesi için çalışmalar başladı.

Ankara'da yer alan üniversiteler bünyesinde yapılacak kariyer günlerinde de vergi bilincini yayma amacıyla GİB'in sunduğu vergiyle ilgili hizmetler gençlere anlatılacak.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışanların resimleri kurum yerleşkesindeki fuaye alanında 22 Şubat-4 Mart döneminde mükelleflere de açık olacak şekilde sergilenecek.

GİB tarafından yürütülecek faaliyetler

GİB'in internet sayfasında yer alan duyuruya göre, Vergi Haftası için "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla hazırlanan afişler 81 ildeki vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda, kamu kurumlarının "Outdoor TV" ekranlarında, şehir içi toplu ulaşım araçlarında gösterilmeye başlandı.

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek için "Türkiye'nin Geleceği Biziz, Bizim Geleceğimiz Vergileriniz" sloganıyla hazırlanan öğrenci afişleri okullara asılıyor.

Hafta süresince oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol müsabakalarında, "Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir, Vergi Haftası Kutlu Olsun" yazılı branda tribünlerde olacak.

Vergi Haftası slider ve afişleri, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların Outdoor TV ekranlarında yayınlanmaya başlandı.

Bankaların ATM ekranlarında hafta süresince kutlama mesajı yer alarak, görünürlük sağlanacak.

PTT ile iş birliği çerçevesinde, Vergi Haftası süresince PTT tarafından "Vergi Güçtür" sloganlı flam uygulaması yapılacak. Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası da hafta boyunca devam edecek.