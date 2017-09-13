Vergi Borçlu Listesindeki İlk 100'ün Borcu 31,3 Milyar Lira

Maliye Bakanlığının vergi borçluları listesine göre, devlete toplam 30 bin 319 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listede sadece ilk 100'de yer alanların borcu 31,3 milyar lirayı buluyor.



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuru ile 30 Haziran 2017 itibarıyla 1 milyon lirayı aşan borcu olan mükellefler listesi açıkladı.



Listeye göre devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 30 bin 319'u buldu.



Vergi borcu listesinin başında Başkent Vergi Dairesine kayıtlı, trustlar, fonlar ve benzeri varlıklar konusunda faaliyette bulunan Mustafa Akyol yer aldı. Akyol'un borcu 1 milyar 102 milyon 743 bin 621,6 lira olarak belirlendi. Akyol'u 983 milyon 179 bin 516,5 lira ile eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran izledi.



Üçüncü sırada yer alan Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı Affan Havacılık'ın borcu 927, 9 milyon lirayı bulurken, bunu 898,4 milyon lira ile Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi, Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı 850,1 milyon lira borç ile Sun Havacılık, Hisar Vergi Dairesine kayıtlı 820,2 milyon lira borç ile İmarbank Offshore Limited Şirketi takip etti.



Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti'nin vergi borcu 816,3 milyon lira, Site Vergi Dairesi'ne kayıtlı Sidemir Sivas Demirçelik İşletmeleri AŞ'nin borcu 700,5 milyon lira, Büyükçekmece Vergi Dairesine kayıtlı Özkar Elektronik San. ve Tic. AŞ'nin borcu 694,2 milyon lira, Şehitkamil Vergi Dairesine kayıtlı Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağıtım Şti'nin borcu 656,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Geçmiş yıllardaki Varlık Barışı uygulamasının ünlü ismi Ali Türkan 567,7 milyon lira ile 13'üncü sırada yer alırken, ilk 100'de Cem Uzan'a ve İmar Bankası ile bankanın şubelerine ait vergi borçları da yer aldı.



Listenin ilk 100 sıralamasında enerji sektöründe faaliyet gösteren 36 şirketin yer alması dikkati çekti.



Tarhiyat listesi de açıklandı



Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran 2016 ile 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.



Toplam 2 bin 785 borçlu mükellefin bulunduğu bu listede, ilk sırayı 737 milyon 616 bin 569 liralık toplam borç ile Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı Sun Havacılık Tic. Ltd. Şti aldı.



Bunu 382,2 milyon lira ile Şehitkamil Vergi Dairesi'ne kayıtlı Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağ. AŞ ile 208 milyon lira ile de Tuzla Vergi Dairesine kayıtlı Kross Otomotiv izledi.



İlk 20'deki borçluların listesi



Devlete 30 Haziran 2017 itibarıyla ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan borcu bulunan ilk 20 kişi ve kuruluş şöyle:





Sıra



Borçlunun Adı Soyadı/Unvanı



Esas Faaliyet Konusu



Borç Miktarı



No











(TL)



1



MUSTAFA AKYOL



TRUSTLAR, FONLAR VE BENZERİ MALİ VARLIKLAR



1.102.743.621,56



2



HİLMİ BAŞARAN



KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ



983.179.516,53



3



AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş.



SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ



927.852.102,94



4



ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



898.431.061,12



5



SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI



850.131.338,52



6



İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ



POTANSİYEL MÜKELLEF



820.204.052,02



7



ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ.



SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



816.256.556,19



8



SİDEMİR SİVAS DEMİRÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş.



SICAK HADDELENMİŞ DEMİR VEYA ÇELİKTEN BAR VE ÇUBUKLARIN ÜRETİLMESİ



700.451.185,52



9



ÖZKAR ELEKTRONİK SANVE TİC.A.Ş.



EV VE BAHÇE GEREÇLERİNİN ONARIMI



694.179.564,32



10



TÜRKOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.VE DAĞITIM A.Ş.



SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



656.744.021,94



11



Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.



PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ VB. DEPOLAMA FAALİYETLERİ



594.500.567,06



12



ALPEREN MADENİ YAĞL.VE PET.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ



GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



570.247.087,00



13



ALİ TÜRKAN



KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ



567.731.510,00



14



SİDER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



DEMİR CEVHERİNİN DOĞRUDAN İNDİRGENMESİYLE ELDE EDİLEN DEMİRLİ ÜRÜNLER



512.132.133,62



15



SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD.



ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ



504.222.486,68



16



GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD



DEMİR DIŞI METALLERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI



477.053.633,96



17



ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ.



SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



457.553.075,92



18



BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



424.728.583,49



19



TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.



SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ



408.527.759,35



20



KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.



PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN İMALATI



385.968.332,34



