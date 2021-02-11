Verge (XVG) Coin nedir? Verge (XVG) yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), Polkadot (DOT), AVAX ve XVG arasında yaşanıyor. Peki, Verge (XVG) Coin nedir? Verge (XVG) yorum ve grafiği

Son günlerde Bitcoin (BTC) dışında en çok konuşulan üç kripto para biriminin Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Verge (XVG) Coinve AvalancheX (AVAX) olduğu söylenebilir.

VERGE (XVG) NEDİR?

Verge, orijinal Bitcoin (BTC) blok zincirini geliştiren hızlı, verimli, merkezi olmayan bir ödeme ağı sunmayı amaçlayan gizlilik odaklı bir kripto para birimi ve blok zinciridir. VergePay adı verilen anonimlik ağı Tor'u cüzdanına entegre etme ve gizli adreslere işlem gönderme seçeneği sunma gibi ek gizlilik özellikleri içerir.

Proje kendini topluluk odaklı olarak tanımlıyor, gönüllülere güveniyor ve açık kaynak olmakla gurur duyuyor.

Verge ilk olarak Ekim 2014'te Peercoin (PPC) çatalı DogeCoinDark olarak piyasaya sürüldü. Şubat 2016'da, kitlesel pazarda daha kolay benimsenmesi için yeniden markalaşmak ve kendisini doğrudan bağlantısı olmayan Dogecoin'den (DOGE) ayırmak için Verge olarak yeniden adlandırıldı. Proje artık Bitcoin kaynak koduna dayanıyor.

VERGE (XVG) GRAFİĞİ

Coinmarketcap'ten alınmıştır.

Verge'nin Kurucuları Kimlerdir?

Verge, ağ güvenliğinde 20 yılı aşkın deneyime ve blockchain teknolojisinde yaklaşık on yıllık deneyime sahip bir geliştirici olan "Justin Vendetta" veya "Sunerok" olarak da bilinen Justin Valo tarafından 2016 yılında piyasaya sürüldü .

Valo, Bitcoin ile ilk olarak 2011'de ilgilenmeye başladı, daha sonra 2013'ün sonlarında piyasaya sürülmesinden sonra Dogecoin'e dahil oldu.

Valo, 2017 yılında gizlilik odaklı bir kripto para birimi olan TokenPay'in (TPAY) danışma kuruluna atandı .

Verge'i Benzersiz Yapan Nedir?

"Blackpaper" a göre Verge, Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun merkezi olmayan, güvensiz bir elektronik ödeme sistemi vizyonunu yerine getirmenin ve aynı zamanda Bitcoin'de mevcut olandan daha fazla gizlilik sağlamanın bir yolu olarak yaratıldı.

Verge, bu hedefe ulaşmak için bir dizi temel gizlilik özelliğine güvenir. VergePay cüzdanına giden ve gelen tüm trafiği Tor ağı üzerinden otomatik olarak yönlendirir, trafiği anonimleştirir ve IP adreslerini gizler. Ayrıca, göndericilerin, alıcıların gizliliğini korumaya yardımcı olmak için alıcılar adına tek seferlik cüzdan adresleri oluşturabileceği ve güvenilir eşler arası çapraz blok zinciri işlemlerini güçlendirmek için atomik takaslar kullanabileceği çift ??anahtarlı gizli adresleme sunar .

Dolaşımda Kaç Verge (XVG) Coin Vardır?

Verge'in toplam maksimum arzı 16,5 milyar XVG ile sınırlandırılmıştır. Verge'e göre arz sınırı, her bir token değerinin düşük kalmasını sağlamanın bir yolu olarak kasıtlı olarak yüksektir ve kullanıcıların kesirli ödemelerden kaçınmasına olanak tanır. Ayrıca, piyasaları manipüle etmek için herhangi bir bireyin çok sayıda XVG'nin kontrolünü ele geçirmesini zorlaştırır.

Verge Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Verge ağı, Verge kodunun dayandığı Bitcoin'inkine benzer bir iş kanıtı fikir birliği algoritması ile güvence altına alınmıştır . Ağdaki tüm tam düğümlerin en az % 51'i, blok zincirine eklenebilmesi için bir işlemin geçerli olduğunu kabul etmelidir ve kullanıcıların karmaşık çözmek için birbirleriyle rekabet ettiği madencilik süreci aracılığıyla yeni bloklar yaratılır. Bununla birlikte, Bitcoin'in aksine Verge, beş farklı madencilik algoritmasını destekler. Geliştirme ekibine göre, madencilik sürecine daha fazla insan katılabildiği için bu, ağı daha güvenli hale getiriyor.

Verge'yi (XVG) Nereden Satın Alabilirsiniz?



XVG, Binance , HitBTC , Bittrex ve Huobi Global gibi birçok borsada satın alınabilir. ABD doları ve Euro gibi itibari para birimleri, Bitcoin ve Ether (ETH) gibi kripto para birimleri ve stabilcoin Tether (USDT) ile alınıp satılabilir.