Venezuela maçında insanlık dışı faule maruz kalan Messi o anı anlattı: Çok korktum
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Venezuela maçında insanlık dışı faule maruz kalan Messi o anı anlattı: Çok korktum

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Lionel Messi, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Venezuela maçında aldığı sert darbeyle ilgili ilk kez konuştu. Arjantinli yıldız tekme sırasında büyük ağrı hissettiğini belirtirken, "Oldukça iğrenç bir tekmeydi ve o an sinirlendim. Ciddi bir sakatlık olacak diye çok korktum" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası Elmeleri'nde oynana Arjantin-Venezuela maçına Luis Adrian Martínez Olivo'nun, Messiye orantısız faulü damga vurmuştu. Arjantinli yıldız o anlarla ilgili ilk kez konuştu.

KAVAL KEMİĞİNE BASTI

Maçın 29. dakikasında Venezuela'dan Luis Adrian Martínez Olivo, Messi'ye orantısız sertlikte, kaval kemiğinin üzerine basarak sert bir faul yaptı. Pozisyon esnasında bacağının esnediği görülen Messi, acı içinde yerde kaldı.

"O AN ÇOK SİNİRLENDİM"

Sporx'in haberine göre; Arjantinli yıldız, bu pozisyonla ilgili açıklama yaptı. Lionel Messi, "O anda ayağım inanılmaz geri gitti. Dizimde birden çok ciddi ağrı hissettim. Oldukça iğrenç bir tekmeydi ve o an sinirlendim. Ciddi bir sakatlık olacak diye çok korktum." ifadelerini kullandı. Yapılan tedavinin ardından Messi maça devam ederken Adrian Martinez ise kırmızı kartla cezalandırıldı. Arjantin maçı 3-1 kazandı.

Venezuela maçında insanlık dışı faule maruz kalan Messi o anı anlattı: Çok korktum
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