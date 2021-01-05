Venezuela dijital paraya geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Venezuela dijital paraya geçiyor

05.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:00
Venezuela dijital paraya geçiyor

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke ekonomisini tam anlamıyla dijital hale getirme planı yaptıklarını duyurdu.

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke ekonomisini tam anlamıyla dijital hale getirme planı yaptıklarını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) ekonomi sektöründe yeni dönüşümlere neden oldu.Ekonominin giderek, dijitalleşmeyesine adım atan ilk ülke Venezuela oluyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke ekonomisini tam anlamıyla dijital hale getirme planı yaptıklarını duyurdu. Maduro ise ekonomide dolarizasyonu sonlandırmak için sanal para 'Petro' ve sanal ekonomi ile devam edileceğini açıkladı.

"AMACIMIZ YÜZDE 100 DİJİTAL EKONOMİ"

Maduro açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Fiziksel para ünitelerine karşı bir savaş başlamış vaziyette. Bu sene biz de dijital ekonomiye geçiyoruz. Bu biçimde genişleyerek ekonomimizi geliştireceğiz. Bu sebeple yüzde 100 dijital ekonomi amacı koydum. 2017 senesinden bu yana yüzde 99 kıymet kaybeden Bolivar özgür düşüşte. Enflasyon son 12 ayda yüzde 5 bin 790 seviyesinde. Venezuela'nın sanal parası Petro ise 2018'de yaratılmıştı. Bugün sirkülasyonda olan en büyük Bolivar banknotu ise 50 bin Bolivar. 100 bin Bolivarlık banknotların basımı ise ertelenmiş vaziyette.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Venezuela dijital paraya geçiyor - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:06:28. #1.14#
title