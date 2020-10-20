Venezuela'da Kadın Cinayetlerinde Artış
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Venezuela'da Kadın Cinayetlerinde Artış

20.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:49

Venezuela'da pandemi sürecinin yarattığı sosyal sorunlardan biri de kadın cinayetlerinde yaşanan artış. Kadın hakları organizasyonları karantina sürecinde sadece medya organlarında yer alan kadın cinayetlerinin en az 106 olduğunu belirtiyor.

Venezuela'da pandemi sürecinin yarattığı sosyal sorunlardan biri de kadın cinayetlerinde yaşanan artış. Kadın hakları organizasyonları karantina sürecinde sadece medya organlarında yer alan kadın cinayetlerinin en az 106 olduğunu belirtiyor

Venezuela'da Kadın Cinayetlerinde Artış

Kaynak: DailyMotion.com

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