Vefa Küçük: Güya ben seçimlerden korkuyormuşum, geçin bunları geçin

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, "Güya ben seçimlerden korkuyormuşum. Arkadaşlar geçin bunları geçin. Ben kulübe yaptığım maddi manevi hizmetlerle adaylığımı sürdürmek istemekteyim. Sizlerin adaylığına saygı duyuyorum" dedi.

"Nail Kır arkadaşımızla geçen sefer size söz vermiştim. Buradaki arkadaşımız Atilla Öztürk beni yerden yere vurdu. Bugün o eski usulü bıraktık. Biraz önce Erol Bilecik bazı beyanlarda bulundular. Siz ona karşılık bir şey söylemek istediniz. Ali başkan da müdahale etti konuşmanızı istedi. Ben cevap vermedim siz de saygı duyarak itiraz etmediniz. Ben hiçbirinin konuşmasını kesmeden dinlediğime göre sizin de beni dinlemeniz lazım. Ferruh Manav arkadaşımız tüzükle ilgili gerçekten bilgili bir arkadaş. Zaman zaman birlikte tüzüklerin hazırlanmasında beraber emek verdik. O'nun güzel bir huyu var, bana göre değil ama kendine göre güzel. Savunduğu fikir 20 kişi varsa 19 kişi A derse Ferruh Bey B diyorsa muhakkak B doğru fikir olmasını ister. Fenerbahçe'nin 1987 senesinin tüzüğüne göre o zamanlar aidat 31 Ocak'a kadar yatardı ve Şubat ayında da yönetim kurulu seçilirdi. 2004 yılında dernekler kanunu değişti ve 2005 yılından itibaren kulübümüzde görev süreleri 3 seneye çıktı ve aidatın yatırılması 31 Mart'a kadar uzatıldı. 50 lira, 500 lira benim dışımda olay. Onun da faturasını beni kötülemek için kesiyorsunuz ama bizim dükkan kapalı, fatura kesmiyoruz. Genel kurulun kararına saygı duymak lazım. Fenerbahçe Futbol A.Ş. hariç tüzel kişiliği olan Fenerbahçe Derneği 31-1 Ocak tarihinde başlar 31 Aralık'ta sona erer. Ocak ayında yapılması düşünülen toplantının aidat konusunu herkes işine göre yorumluyor. Yönetimde eğer yanlış düşünüyorsa onlarda düzeltsin. 1 Ocak'a geldiğimiz zaman 2021 yılı sıfırlanmıştır. 1 Ocak'ta yeni aidat yatırılmaya başlanacaktır. Nisan ayında yapılması gereken şu şu gerekçeyle ertelendi diyorlar. Nisan ayındaki hesap ocak ayında yapılırsa o nisanı uygulayın diyorlar. 31 Aralık'ta bitecek aidat ve 1 Ocak'ta başlayacak yeni aidatı yatırsınlar istemiyorlar, 50 liradan yatanları gelip ocak ayında oy versinler diyorlar. Bunca tüzüğe rağmen, buna uygulamaya rağmen 1987 tüzüğümüzde, 1996 tüzüğümüzde ve 2005 yılı tüzüğümüzde şöyle bir ibare var. Bu ibareyi tersine çevirip uygulamak isteyenlere şiddetle karşıyım. Bahsettiğim 3 tüzükte aidatlar ocak ayı sonuna kadar yatıyor aidatının geç yatıran üyeler aidatını yatırdığı tarihten itibaren o yıl içinde yapılacak olağanüstü genel kurul veya YDK genel kuruluna katılabiliyorlar. Burada aidatın o yıl içerisinde yatırmayanları aksederek söylüyorum. Bunun uygulanabilmesi için 1 Ocak'a gelmek lazım. 500 lirayı yatıranlar 31 Mart'a kadar yatırmadıkları takdirde onu takip eden 2 ay sona yapılacak toplantılara katılabilir. Bu, bu kadar açıkken herkes işine geldiği şekilde bir o tarafa bu tarafa çekiyor. Dolayısıyla ocak ayında da yapılsa nisan ayında da yapılsa 500 lira aidatı yatıranlar katılabilecek. Sadece eski borcu olan üyeler önce onları yatırıp sonra 500 lira olan yeni senenin aidatını yatıracaklar. Seçimlere ancak öyle gelebilecekler.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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