Vedat Muriqi Galatasaray'a mı geliyor?

İspanya'da Mallorca forması giyen, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edildi. Futbolcunun menajeri Tahsin Koca da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Süper Lig'i yakından tanıyan bir santrfor transfer etmek istiyor. Vedat Muriqi için kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

VEDAT MURİQİ GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE Mİ?

Galatasaray'ın, La Liga temsilcisi Mallorca forması giyen eski Süper Lig golcüsü Vedat Muriqi için devreye girdiği öne sürüldü. Bu iddiayı gündeme getiren isim, futbolcunun menajeri Tahsin Koca oldu.

"KİRALIK VE OPSİYONLU TEKLİF DÜŞÜNÜLÜYOR"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Koca, "Galatasaray, lig tecrübesi olan bir forvet transferine sıcak bakıyor. Görüşmeler sırasında öğrendiğim kadarıyla Vedat Muriqi için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir planları var. Bu mantıklı ve gerçekleşme ihtimali olan bir hamle. Zaten Mallorca'nın kadrosunda dört farklı santrfor bulunuyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Kosovalı futbolcunun ismi geçmiş dönemlerde de sarı-kırmızılılarla birlikte gündeme gelmiş, ancak oyuncu o süreçte Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Mallorca formasıyla 2 resmi maçta görev alan Muriqi, sahaya çıktığı karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.