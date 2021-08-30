Vay Halime filmi oyuncuları kim? Vay Halime filmi konusu, oyuncuları ve Vay Halime özeti!
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Vay Halime filmi oyuncuları kim? Vay Halime filmi konusu, oyuncuları ve Vay Halime özeti!

Vay Halime filmi oyuncuları kim? Vay Halime filmi konusu, oyuncuları ve Vay Halime özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vay Halime filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vay Halime konusu, özeti ve Vay Halime oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vay Halime filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Vay Halime filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vay Halime filmini izleyecek olanların merak ettiği Vay Halime konusu nedir, Vay Halime oyuncuları kimler ve Vay Halime özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

VAY HALİME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tefeciden aldığı yüklü miktar borç yüzünden, müzisyenlik figüranlık bulaşıkçılık garsonluk gibi gece gündüz uykusuzca türlü işlerde çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyincedoktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır. Kaçarken saklandığı kamyonda uyuya kalan Murat sabah gözünü Muğla'nın bir köyünde açar. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor sanınca Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler yüzünden burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak bu planı bir tek şey bozar. O da köylü güzeli Halime'dir. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir yandan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler.

VAY HALİME FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR: HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ, SERA TOKDEMİR, SİNAN BENGİER, CANAN KARANLIK, MUSTAFA ŞEN, VOLKAN BAŞ Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Vay Halime filmi oyuncuları kim? Vay Halime filmi konusu, oyuncuları ve Vay Halime özeti! - Haberler
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