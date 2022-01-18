Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 18 Ocak Salı Süper Lig Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

2021-2022 Süper Lig 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında oynanıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş kaç kaç? Fatih Karagümrük - Beşiktaş golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...