Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 18 Ocak Salı Süper Lig Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
2021-2022 Süper Lig 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında oynanıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş kaç kaç? Fatih Karagümrük - Beşiktaş golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı bitti mi? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 18 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında yazımızı güncelleyeceğiz.
Maçta Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atılan goller şöyle:
Beşiktaş'ın golleri:
- 38. dakika : Michy Batshuayi
İLK YARI SONUCU : FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 1 BEŞİKTAŞ
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
HALİL UMUT MELER(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(VAR)
ALPER ÇETİN(AVAR)
BURAK OLCAR(AVAR)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
LEVENT KARABUDAK(Temsilci)
AHMET SULA(Temsilci)
ALPER YÜCEL(Temsilci)