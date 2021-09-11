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VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor
VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının ardından

Atılay Canel: İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunun hakimiydikVincenzo Montella: Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünümSezer AFŞAR / İSTANBUL - Süper Lig'in 4'üncü haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay...

Atılay Canel: İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunun hakimiydik

Vincenzo Montella : Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - Süper Lig'in 4'üncü haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederken Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

ATILAY CANEL: İLK DAKİKADAN SON DAKİKAYA KADAR OYUNUN HAKİMİYDİK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyeti hak ettiklerini vurgulayarak, "1'inci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar oyunun hakimiydik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. 2'nci yarı dikkatli olsaydık çok daha farklı bir skor ortaya çıkardı" dedi.

Öte yandan Canel, maç kadrosunda yer almayan Medhi Benatia ile karşılaşmada süre almayan Ahmed Musa'nın durumlarıyla ilgili olarak yöneltilen soruya da "Ahmed Musa uzun bir yolculuktan geldi, Benatia'nın ise bir sakatlığı vardı o yüzden bu iki ismi bu maçta dinlendirdik" cevabını verdi.

VINCENZO MONTELLA: BAŞKANIMIZ VE TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan dolayı üzgün olduklarının altını çizerek, "Açıkçası bu mağlubiyet için üzgünüz. Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm. Bu sonuç, benim motivasyonumu kırmayacak. Buraya bu takımı geliştirmeye geldik. Çalışmaya devam edeceğiz. Hafta içi bütün düzenlemeleri bir sonraki maça daha iyi çıkmak için yapacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri
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Haber: VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının ardından - Haberler Spor
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