VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının ardından

Atılay Canel: İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunun hakimiydik

Vincenzo Montella : Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - Süper Lig'in 4'üncü haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederken Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan dolayı üzgün olduklarının altını çizerek, "Açıkçası bu mağlubiyet için üzgünüz. Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm. Bu sonuç, benim motivasyonumu kırmayacak. Buraya bu takımı geliştirmeye geldik. Çalışmaya devam edeceğiz. Hafta içi bütün düzenlemeleri bir sonraki maça daha iyi çıkmak için yapacağız" diye konuştu.