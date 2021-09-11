Stat: Atatürk Olimpiyat

?Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Hedenstad, Luckassen (Dk. 46 Burak Bekaroğlu ), Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 69 Balkovec), Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Efe Tatlı), Erhun Öztümer, Tunay Torun (Dk. 81 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 69 Karamoh), Pesic

Adana Demirspor : Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 46 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 60 Sinan Kurt), Lucas Castro (Dk. 60 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 46 Rassoul), Assombalonga, Belhanda, Balotelli

Goller: Dk. 14 ve 21 Pesic, Dk. 58 Bertolacci, Dk. 79 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 75 Gökhan İnler, Dk. 84 Svensson (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

47. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Topu eliyle oyuna sokmaya çalışan kaleci Muric'in hatası sonucunda sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Kerim Frei, pasını Pesic'e aktardı. Bu oyuncu topu bekletmeden Erhun Öztümer ile buluşturdu. Erhun'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun Öztümer'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.