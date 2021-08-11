Vatandaşlara hizmet edecek o kompleksin temeli atıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve vatandaşlara bir çok alanda hizmet edecek olan Darıca Hizmet Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve vatandaşlara bir çok alanda hizmet edecek olan Darıca Hizmet Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Darıca Hizmet Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. İçerisinde taziye evi, AŞ evi, engellilere yönelik hizmet verecek engelliler sosyal faaliyet merkezi, Kızılay hizmet binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak olan kompleksin temel atma törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Haydar Akar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler katıldı.

"Bu kompleksin aziz milletimize güzel hizmetler yapacağına inanıyorum"

Darıca Hizmet Kompleksinin temel atma töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemize bu kompleksin kazandırılması için gece gündüz uğraştık. Maksat hasıl olsun, aziz milletimize hizmet edecek bir kompleks olsun diye gerçekten göreve geldiğimizde de 'Canla başla hizmet edeceğiz' diye demiştik. Bu konuda da belli bir noktaya geldik. Hamd olsun bugün temel atmayla ilgili çalışma yapıyoruz. Darıca temel atma konusunda biraz zayıf. Niçin zayıf? Geçtiğimiz hafta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile bir kentsel dönüşüm projesi yaptık. 80 dairenin tapu teslimini yaptık. Orada biz temel atma törenini yapamadan projeleri hak sahiplerine teslim ettik. Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Burada da hızlı ilerleyen bir süreç oluyor. Bu kompleksin aziz milletimize güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.

"Buna benzer çalışmaların örneği olmasını temenni ediyorum"

Yapılan hizmetlerle birlikte Kocaeli adına gurur duyduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Çünkü yeni dönemde çokça tekrarlanan, çokça söylenen sözlerden bir tanesi de şu; artık ülkeler değil, şehirler rekabet ediyor. Şehirler için endeksler oluşturuyorlar ve diyorlar ki; 'Şu özellikleri olan şehirler, diğerlerinden daha iyi şehirlerdir' ve şehirler adeta firmalarmış gibi kendi markalarına yatırım yapıyorlar. O marka çalışmalarının alt başlıklarından bir tanesi de o şehirdeki sivil toplum örgütlerinin gücü ve birlikte iş yapabilme kapasitesidir. Bu manada aslında ileri ülkelerin ileri şehirlerinin marka şehirlerinin yaptığı bir şeye bugün şahitlik ediyoruz. Bir belediyemiz ile bir odamız el ele vermişler ve beraberce toplumsal meselelere dair bir çözüm üretmişler. Aslında aranan tam da bu. Gelişmiş ülkelerde özellikle gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal entegrasyon meselelerinde engellilikle ilgili hizmetlere, diğer sosyal yardım faaliyetlerine çok büyük ihtiyaçlar duyuluyor. Bu manada sivil toplumun gücü, birlikte çalışması, kamusal organlarla beraber iş yapması son derece kıymetli. Ben bu manada hem Darıca Belediye Başkanımızı hem oda başkanımızı hem de onların çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum ve buna benzer çalışmaların örneği olmasını, diğer yerlerde bu örneklerin yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Kocaeli'yi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Kocaeli'nin sadece sanayiyle anılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli gerçekten büyük bir şehir. Kocaeli, Türkiye'nin lokomotifi bir şehir. Kocaeli sanayinin kalbi, başkenti bir şehir. Ama lütfen şuna dikkat edelim; sanayi demekten vazgeçelim. Kocaeli aynı zamanda da yüzde 50'si orman olan bir şehir, yüzde 29'u tarım arazileri olan bir şehir. Kocaeli iki tane denize kıyısı olan, 1 tane göle kıyısı olan, doğa sporları için, ekstrem sporlar için çok güzel imkanları olan, denizde ayağınız suya girerken yarım saat sonra dağda dağ sporları yapabileceğiniz, kayak yapabileceğiniz, aynı zamanda yeşilin de bir şehri. Kocaeli'yi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız. Ben bu güzel projeyle bölgeye değer katacak olan her iki ortağa da, Belediye Başkanımıza da, oda başkanımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı