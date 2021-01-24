Vatandaşa "Ülke ekonomisini kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı
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Vatandaşa "Ülke ekonomisini kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı

24.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:48

MetroPOLL Araştırma, vatandaşa "Sizce ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 38,3 ile rakiplerine fark attı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 11,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Anket şirketleri kamuyounun nabzını tutmaya devam ediyor. Erken seçim ihtimaline geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nokta koymasından sonra anket şirketleri de araştırmalarını başka konularda sürdürüyor. MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' anketiyle, "En İyi Ekonomi Yönetimi" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN RAKİPLERİNE FARK ATTI

Türkiye'de ekonomiyi en iyi hangi lider yönetir sorusunun sorulduğu ankette yüzde 38'lik kesim ülke ekonomisinin daha iyi yönetilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine inanıyor.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER ARASINDA YÜZDE 2'LİK FARK VAR

Erdoğan'ı yüzde 11,7 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9,7 ile İyi Parti lideri Meral Akşener ve yüzde 7,3 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve yüzde 1,0 ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu izliyor.

Vatandaşa 'Ülke ekonomisini kim daha iyi yönetir?' diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı
Vatandaşa 'Ülke ekonomisini kim daha iyi yönetir?' diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı

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