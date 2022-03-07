Varşova'da Polonya-Türkiye ekseninde Doğu Avrupa'da salgın sonrası ekonomi konferansı

Polonya'da Avrupa Birliği (AB) Türkiye Dostluk Grubu ve TURKPOL Derneği, "Polonya-Türkiye ekseninde Doğu Avrupa'da Kovid-19 salgını sonrası iş ve ekonomi" konulu konferans düzenledi.

Başkent Varşova'da düzenlenen konferansa, AB Türkiye Dostluk Grubu Kurucusu ve Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Richard Czarneski, AB Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir'in yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin katıldı.

Mevcut Polonya-Türkiye ticari ilişkilerinin konuşulduğu toplantıda, Kovid-19 salgını sonrasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi, Polonyalı ve Türk şirketler arasında yapılacak yeni yatırımlara dair çalışma ve projelerin desteklenmesi, Türkiye'de ticari faaliyetlerini sürdüren Polonyalı şirketlerin ve Polonya'da ticari faaliyetlerini sürdüren Türk şirketlerinin ihtiyaç ve sorunları ele alındı. Polonya ve Türkiye ilişkilerinin halihazırda geldiği nokta ve 600 yıllık diplomatik ilişkilerin önemi vurgulandı.

Polonya'nın komşusu olan Ukrayna'da yaşananların görüşüldüğü toplantıda, sürecin gerek Ukrayna halkına gerek çevre ülkelere nasıl etki edeceği konusuna değinilirken, Ukrayna'da savaşın mağdur ettiği vatandaşlar için yapılabilecek çalışmalar ve yardım projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Toplantı sonunda Czarneski'ye TURKPOL Derneğince iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği destek dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Konferansa, birçok Polonyalı bürokrat, iki ülkenin dışişleri ile ticaret bakanlığından temsilciler, Polonyalı iş insanları ve bu ülkede hizmet veren Türk şirketlerinin temsilcileri de katıldı.