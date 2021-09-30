Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'te yer alan bir haber de, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Türk Telekom'un çoğunluk hissesini almak istediği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre TVF ve bankalar, Türk Telekom'un değeri konusunda farklı görüşlere sahip. Haber de ayrıca TVF'nin Türk Telekom hisseleri için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Oger Telecom'un sahibi olduğu Türk Telekom'un kredi borçlarını ödeyememesi nedeniyle yüzde 55 hissesine 3 yıl önce el koymuştu. Hisseleri Levent Yapılandırma adı ile kurulan şirkete devreden bankalar daha önce şirkete stratejik bir alıcı bulma konusunda tavsiye vermesi için Morgan Stanley'i görevlendirmişti. TVF ise halihazırda bankada yüzde 6,7 hisseye sahip. Hazinenin yüzde 25 hissesine sahip olduğu şirketin geri kalanı ise halka açık.

TURKCELL'İ DE ALMIŞLARDI

Varlık fonu halihazırda Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketi olan Turkcell'de de çoğunluk hissesine sahip. Geçtiğimiz yıl TVF,Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisseleri 530 milyon dolar karşılığında almıştı. TVF, Turkcell'deki hisselerin yüzde 26'sına sahip. TVF'nin Türk Telekom'un çoğunluk hisselerini de alması, Türkiye'nin en büyük iki telekomünikasyon şirketine de sahip olması anlamına geliyor.

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