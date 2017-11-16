Vantb'den İran ve Irak'a Yardım Kampanyası

Van Ticaret Borsası (VANTB), geçtiğimiz günlerde İran ve Irak'ta meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı.



VATBO, geçtiğimiz günlerde İran ve Irak'ta meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı. Yaptığı yazılı açıklama ile kampanyayı duyuran VANTB, "12 kasım 2017 tarihinde İran ve Irak'ta meydana gelen deprem bölgemizi ve ülkemizi derinden etkilemiş ve büyük üzüntü içinde bırakmıştı. Yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Deprem bölgesinde yaşayan halkın temel ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için borsamızca ayni yardım toplama organizasyonu gerçekleştirilecektir. Bu konuda yardım etmek isteyen üyelerimiz ve halkımız, yapacakları yardımları borsamız hizmet binasına getirerek yardım toplama merkezi kurulması sağlanacaktı. Tüm üyelerimize halkımızda saygıyla duyurulur. Yardım yapmak isteyenler 0432 215 453 0-0535 018 04 55 nolu telefonlardan bize ulaşabilirler" denildi. - VAN