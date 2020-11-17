Van'da üretilen "saç fiberi" dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor

Van'da üç girişimci tarafından kurulan fabrikada üretilen saç fiberi, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Van'da üç girişimci tarafından kurulan fabrikada üretilen saç fiberi, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Van İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet yürüten fabrikada üretilen "colorone" ve "jaja" markalı saç fiberleri, başta Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail olmak üzere 10 farklı ülkeye gönderiliyor.

Fabrikayı ziyaret eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Van İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Işık, yatırımı Van'da gerçekleştiren Mehmet Abukan, Fahrettin Aydın ve Rıdvan Saltık'a teşekkür etti.

Abukan, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki saç fiberi eksikliğini göz önünde bulundurdukları için böyle bir yatırımı gerçekleştirdiklerini anlattı.

20 yıldır kozmetik sektöründe aktif bir şekilde çalıştığını belirten Abukan, "Saç fiberinin tedariki konusunda zaman zaman sorunlar yaşıyorduk. Bir yurt dışı ziyaretimizde saç fiberi üretiminin ülkemizde yapabileceğimize karar verdik. Üretime bu şekilde başladık. Dört yıl önce üretime başladık ve şu anda üretimimiz devam ediyor." dedi.

Girişimci Fahrettin Aydın da saç fiberi üretiminin Türkiye'de sadece kendi tesislerinde yapıldığını aktararak, "Ülkemizin bir eksiği olan saç fiberini burada üretiyoruz. Ürünümüz yüzde 100 yerlidir. Ürün yelpazemizde bulunan fiberi 4 ürün olarak 'colorone' ve 'jaja' olarak üretiyoruz. İleriki zamanlarda ürün yelpazemizi artırmayı düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı olan ürünlerimizin insan sağlığı açısında hiçbir zararı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Saltık ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satışlarını daha çok internet üzerinden yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin 81 iline ürün gönderdiklerini ifade eden Saltık, şunları söyledi:

"Tüm eczanelerde ürünlerimiz bulunuyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail başta olmak üzere 10 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Üretimde müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan