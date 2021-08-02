Van'da selin zarar verdiği yerleşim yerlerinde çalışmalar sürüyor
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Van'da selin zarar verdiği yerleşim yerlerinde çalışmalar sürüyor

Van'da selin zarar verdiği yerleşim yerlerinde çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde zarar gören mahalle ve mezralarda, ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde zarar gören mahalle ve mezralarda, ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrası ile Özalp ve Saray ilçelerindeki 9 mahallede, zararın giderilmesi için çaba gösteriliyor.

Çaldıran'da belediyeye ait iş makineleri, söz konusu bölgelerdeki taş, çamur ve hafriyatı kaldırma çalışması yürüttü, bazı vatandaşlar da evlerinde biriken çamuru temizlemeye çalıştı.

Osmanlı Mahallesi sakinlerinden Halis Kişioğlu, sel nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Evinde çatlakların meydana geldiğini belirten Kişioğlu, "Marketim yıkıldı, 2 buz dolabı sel sularıyla 2 kilometre sürüklenmiş. Evimin ve marketimin eşyaları gitti. Yardım bekliyorum. Devletimiz burada selin ilk anından itibaren yaralarımızı sarıyor. İş makineleri çalışıyor, çamur ve hafriyatları kaldırıyorlar." diye konuştu.

Özalp ve Saray

Özalp ve Saray'da da selin zarar verdiği bölgelerde hayatın normale dönmesi için ekipler seferber oldu.

İlçe belediye ekipleri, Özalp'e bağlı Yukarı Balçaklı, Şehittepe, Dağdeviren, Aksorguç, Çubuklu ile Saray'a bağlı Çaybağı, Kazlıgöl, Nazarova ve Keçikayasi mahallerinde biriken çamur, taş ve toprağı temizleme ile yol onarım çalışması yaptı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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